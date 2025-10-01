Opakuje se to vlastně poměrně často. Když se Kongres ve Washingtonu nedokáže dohodnout na výdajích do začátku fiskálního roku, musí americká vláda omezit provoz. Z hlediska Evropana velmi radikálně. Federální úřady při tzv. shutdownu zavírají své brány i weby, stovky tisíc jejich zaměstnanců jdou na nucenou dovolenou, běžné služby nejsou dostupné.
Ve srovnání s tím je rozpočtové provizorium, kterým si Česko zřejmě projde v prvních měsících následujícího roku, docela jiný sport.
Co se dočtete dál
- Na co se v Česku zásadně nesahá.
- Jak moc rozpočtové provizorium komplikuje vládě život.
- A proč si na něj budeme muset zvykat.
