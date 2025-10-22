Rozpočtová pře se nevede jen mezi končící vládou a tvořící se koalicí, ale úplná programová harmonie nepanuje ani mezi stranami vyjednávajícími o složení nové vlády. Scénáře pro rozpočet 2026 se pohybují od zachování schodku 286 miliard Kč, schváleného končící vládou, až po navýšení výdajů o dalších 20–40–60–80 miliard.

V každém případě hrozí, že Česko vstoupí do nového roku v rozpočtovém provizoriu – tedy režimu, kdy lze měsíčně utratit maximálně jednu dvanáctinu rozpočtu z předchozího roku.

