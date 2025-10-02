Už vím, jak dopadnou volby. Těsně, jako skoro vždy. Také dopadnou celkem jinak, než by napovídaly průzkumy nebo volební modely. Jako by každé volby psal nějaký geniální scenárista, který má smysl pro drama. A pro překvapení. Jediné, čím si můžeme být jistí, je, že dopadnou těsně a že povolební jednání budou složitá. Žádná koalice to nemá předem jisté, nic není uvařeno, nic není dovařeno. Bude to záležet na vás.
Ono totiž to, že volby dopadnou těsně, zároveň znamená, že bude záležet na každém hlasu – tedy zároveň a zejména na tom vašem. Váš hlas bude téměř jistě jazýčkem na vahách. Takže pokud váháte, zda jít k volbám, považte, že s nejvyšší pravděpodobností bude mít váš hlas obrovskou váhu.
Co se dočtete dál
- Jak těsné výsledky ovlivní povolební vyjednávání a vznik koalic.
- Kdo získá výhodu při nízké volební účasti a jak se změní váha jednotlivých hlasů.
- V čem se liší výsledky svobodných voleb v demokraciích a totalitách.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.