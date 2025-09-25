Neexistuje způsob, jak se neúčastnit voleb. Neexistuje způsob, jak se z voleb vyvázat, zbavit se jich, nebo je dokonce „bojkotovat“. Není způsob, jak skrz svou neúčast posílat vesmíru nějaký signál. Volit budete, a to plnohodnotně, ať k volbám půjdete, nebo ne. Neexistuje způsob, jak nevolit, i kdybyste stokrát zůstali doma, tisíckrát nevěděli, koho volit, a i kdybyste plným hlasem mlčení chtěli dát světu najevo, že vás to nezajímá, že vás to štve, nebo tím chtěli vyslat do okolí nějakou jinou kryptickou protest-zprávu.
Hlasování není ani vaše občasná povinnost, ani záležitost vašeho svědomí nebo zodpovědnosti vůči sobě samotnému, dětem, kamarádům, podřízeným či šéfům. Voleb se účastníte v zcela plné palbě, ať zůstanete doma, nebo půjdete volit. U nás totiž volí každý – a to automaticky tím, že je dospělým občanem České republiky.
Z voleb zkrátka nelze opt-outovat.
Co se dočtete dál
- Jak neúčast ve volbách ovlivňuje váhu hlasů a výsledky.
- Proč se hlas nepropadne a jakým způsobem ho přebírají aktivní voliči.
- Jak těsné výsledky mění politické směřování země.
- Praktický návod, co dělat, když nevíte koho volit.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.