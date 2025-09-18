Škola mi začala jít, až když mě začala bavit. A bavit mě začala, až když jsem začal cítit vlastní hlad po poznání. Když jsem začal vnímat bolest z hloubi otázek, na které jsem si sám nedokázal odpovědět. Můj hlad – a následně má láska k přemýšlení – vznikl z útrap. Ze strachu, že jsem na to sám. A z poznání, že to není pravda.
Na základní škole ani v prvním ročníku střední jsem studiem nijak nevynikal. Býval jsem (pod)průměrný žák, hodně trojek, málo jedniček a občas jsem musel bojovat, abych nedostal čtyřku. Škola mě bavila asi jako jídlo ve školní jídelně. Ani na to jsem se netěšil, i to jsem do sebe soukal nevolky, z povinnosti a proto, že jsem neznal nic jiného.
Co se dočtete dál
- Jak funguje v dánských školách motivace.
- Jak Komenského Studnice poznání změní naše myšlení.
- Jaké otázky by si měli klást učitelé i rodiče.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.