Příští týden Hrad vystaví veřejnosti korunovační klenoty. Vidět něco tak silného a středověce starého je zážitek. Ty klenoty jsou nabity historií, pradávnou mocí, krví, úctou, legendami a pro mnohé i jistou magií. Dalo by se říci, že korunovační klenoty zhmotňují češství. Je v nich jaksi koncentrované, symbolizované.
A právě proto mají doslova nevyčíslitelnou hodnotu. Královské insignie nejsou předmětem trhu, nemají tržní cenu.
Co se dočtete dál
- Proč originál obrazu nebo artefaktu převažuje nad dokonalou kopií v očích veřejnosti a trhu.
- Jak víra a kolektivní příběh proměňují předměty v symboly.
- Jak příklad Steva Jobse ukazuje převod víry z jednotlivce do masové skutečnosti.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.