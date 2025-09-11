Příští týden Hrad vystaví veřejnosti korunovační klenoty. Vidět něco tak silného a středověce starého je zážitek. Ty klenoty jsou nabity historií, pradávnou mocí, krví, úctou, legendami a pro mnohé i jistou magií. Dalo by se říci, že korunovační klenoty zhmotňují češství. Je v nich jaksi koncentrované, symbolizované.

A právě proto mají doslova nevyčíslitelnou hodnotu. Královské insignie nejsou předmětem trhu, nemají tržní cenu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč originál obrazu nebo artefaktu převažuje nad dokonalou kopií v očích veřejnosti a trhu.
  • Jak víra a kolektivní příběh proměňují předměty v symboly.
  • Jak příklad Steva Jobse ukazuje převod víry z jednotlivce do masové skutečnosti.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.