Představte si, jak by za několik let vypadala vaše firma, škola nebo třeba i turistický kroužek bez vedení. Představte si, jak by vypadala římská nebo jakákoli jiná říše bez císaře. Království bez krále. Impérium bez vedení.

Každý ví, kdo je šéfem Ruska. Každý ví, kdo vládne Číně nebo USA. Každý ví, kdo šéfuje Applu, Googlu, OpenAI. Je to vždy jeden konkrétní člověk. Ale kdo je vůdcem Evropské unie? Který jedinec rozhoduje, kterým směrem se půjde?

  • Kdo skutečně mluví za Evropu a proč chybí jednoznačný vůdce.
  • Proč Evropa vědomě odmítla model prezidenta či krále.
  • Jaké jsou výhody a nevýhody kolektivního vedení.
