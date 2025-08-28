Stali jsme se poslední zemí V4, ve které jsou jak vláda, tak prezident proevropští. Vláda je proevropská liknavě, prezident Petr Pavel výrazněji. Nicméně ve srovnání s Maďarskem, Slovenskem a poslední dobou i Polskem se naše země jeví jako poslední mohykán, který je jednoznačně prozápadní.
Otázkou je, jak dlouho to vydrží? Přežije poslední mohykán říjnové volby?
Co se dočtete dál
- Jak se změnilo postavení ČR ve V4 vůči Maďarsku, Slovensku a Polsku.
- Jaké diplomatické a ekonomické výhody přináší Česku status jediného proevropského státu ve Visegrádu.
- Jak může změna vlády ovlivnit vystředění ČR mezi Východem a Západem.
