Jde mé dobro na úkor dobra jiných, nebo je mé dobro podmnožinou dobra celku? To je základní otázka ekonomie již od dob Adama Smithe. Sobectví, nebo altruismus? Co když bohatství druhých není překážkou mého bohatství, ale jeho předpokladem?
Před Adamem Smithem vládla světem představa, že dobro tvé jde na úkor dobra mého. Bylo to prosté: máme jedno pole, které nemůže růst donekonečna, a o jeho plody se dělíme. A když má někdo víc, znamená to, že si vzal něco na můj úkor. Mám pocit, že se právě tato představa u nás v Bohémii usadila dodnes.
Co se dočtete dál
- Jaké je poselství otce ekonomie Adama Smithe?
- Co brzdí naši ekonomiku i společnost?
- Co bychom si jako společnost měli přát?
