Faktory ovlivňující ekonomický růst zůstávají v centru pozornosti výboru udělujícího Nobelovu cenu za ekonomii. Po loňském ocenění prací zkoumajících vliv institucí na dlouhodobou prosperitu národů letos výbor vyzdvihl teorie popisující předpoklady pro technologický pokrok i důkladné matematické rozvedení známé myšlenky „kreativní destrukce“, kterou zformuloval na Moravě narozený ekonom Joseph Shumpeter.
Nobelův výbor letos rozdělil finanční odměnu ve výši jedenáct milionů švédských korun (přes 23 milionů korun českých) na dvě poloviny. Jednu získal Joel Mokyr, ekonomický historik původem z Nizozemska, který má také americké a izraelské občanství. Druhá polovina ceny putuje k Philippu Aghionovi, francouzskému ekonomovi s dlouholetou vazbou na české Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI), a Kanaďanu Peteru Howittovi. Ač se nikdo z letošních nobelistů nenarodil v USA, výsadní postavení americké ekonomické vědy a jejích špičkových univerzit je tím znovu potvrzeno. Všichni tři v USA studovali, působili (či ještě působí) na tamních univerzitách, přičemž právě na nich vypracovali teorie, za něž je v Nobelův výbor v pondělí ocenil.
Co se dočtete dál
- Proč lidstvo tak dlouho stagnovalo a proč přišla průmyslová revoluce.
- Jak spočítat dopad tvořivé destrukce.
- A proč se jí nebát.
