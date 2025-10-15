Pondělní Nobelova cena za ekonomii byla nejvíce česká v dějinách. Rodák z Třeště na Vysočině Josef Schumpeter zavedl v ekonomii pojem „tvořivého ničení“ a stal se jedním z nejznámějších světových ekonomů. Dodnes jej do rodného domu jezdí uctít Japonci – byl spoluarchitektem japonského poválečného hospodářského zázraku. I díky Schumpeterovi tak má svět digitální hodinky, které se v 80. letech staly symbolem touhy Čechoslováků po svobodnějším a výkonnějším hospodářství. Schumpeter je ale již 75 let po smrti, a tak Nobelovku za výzkum tvořivého ničení museli dostat jeho následníci – Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt.

Ti ukazují, jak inovace v ekonomice dokážou „tvořivě ničit“ ty, kteří neinovují a zůstávají na místě. Laureáti matematicky dokazují v podstatě zvláštní jev – jak tyto inovace, i když jsou sporadické, přesto vytvoří setrvalý dlouhodobý hospodářský růst. Ale sami nobelisté poukazují na to, jak důležité je postarat se o ty „tvořivě zničené“, aby se nerozšířila nálada rozbíjet ty inovace bouracím kladivem.

Česko teď stojí právě v takovém bodě. Premiér chce mít vládu do poloviny prosince, aby mohl jet na vánoční summit EU a tam kladivem „zbourat“ ETS2. A teď pozor. Nikdo netvrdí, že ETS2 je nějaká super inovace. Ale je to změna, která spoustě lidí přihorší. A nobelisté nás upozorňují, abychom na ně nezapomínali.

A teď máme dvě možnosti. Buď se ze systému odhlásit (kladivem) a platit pokutu. Tím budeme mít na rozdávání a plnění předvolebních slibů ještě méně. Anebo usilovat o celoevropskou změnu ETS2, ale zůstat v něm. Automaticky budeme mít dost peněz na kompenzování těch, co budou tratit. Teoreticky můžeme každému dát stoprocentní vratku, vlk se nažere a koza zůstane celá. Pokutu nezaplatíme. Ba naopak. Systém už teď počítá s tím, že EU pošle ještě extra peníze na rozdávání! Ale jen těm, co zůstanou v ETS2.

Vždycky jsme se chlubili, jak umíme unii „podojit“. Proč ji nechceme podojit teď a naopak peníze za pokuty odevzdat? Ať už si myslíte o ETS2 cokoli, nikdo na tom nemusí být hůř. Jak nobelisté chtěli.

