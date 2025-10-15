Pondělní Nobelova cena za ekonomii byla nejvíce česká v dějinách. Rodák z Třeště na Vysočině Josef Schumpeter zavedl v ekonomii pojem „tvořivého ničení“ a stal se jedním z nejznámějších světových ekonomů. Dodnes jej do rodného domu jezdí uctít Japonci – byl spoluarchitektem japonského poválečného hospodářského zázraku. I díky Schumpeterovi tak má svět digitální hodinky, které se v 80. letech staly symbolem touhy Čechoslováků po svobodnějším a výkonnějším hospodářství. Schumpeter je ale již 75 let po smrti, a tak Nobelovku za výzkum tvořivého ničení museli dostat jeho následníci – Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt.
Ti ukazují, jak inovace v ekonomice dokážou „tvořivě ničit“ ty, kteří neinovují a zůstávají na místě. Laureáti matematicky dokazují v podstatě zvláštní jev – jak tyto inovace, i když jsou sporadické, přesto vytvoří setrvalý dlouhodobý hospodářský růst. Ale sami nobelisté poukazují na to, jak důležité je postarat se o ty „tvořivě zničené“, aby se nerozšířila nálada rozbíjet ty inovace bouracím kladivem.
Česko teď stojí právě v takovém bodě. Premiér chce mít vládu do poloviny prosince, aby mohl jet na vánoční summit EU a tam kladivem „zbourat“ ETS2. A teď pozor. Nikdo netvrdí, že ETS2 je nějaká super inovace. Ale je to změna, která spoustě lidí přihorší. A nobelisté nás upozorňují, abychom na ně nezapomínali.
A teď máme dvě možnosti. Buď se ze systému odhlásit (kladivem) a platit pokutu. Tím budeme mít na rozdávání a plnění předvolebních slibů ještě méně. Anebo usilovat o celoevropskou změnu ETS2, ale zůstat v něm. Automaticky budeme mít dost peněz na kompenzování těch, co budou tratit. Teoreticky můžeme každému dát stoprocentní vratku, vlk se nažere a koza zůstane celá. Pokutu nezaplatíme. Ba naopak. Systém už teď počítá s tím, že EU pošle ještě extra peníze na rozdávání! Ale jen těm, co zůstanou v ETS2.
Vždycky jsme se chlubili, jak umíme unii „podojit“. Proč ji nechceme podojit teď a naopak peníze za pokuty odevzdat? Ať už si myslíte o ETS2 cokoli, nikdo na tom nemusí být hůř. Jak nobelisté chtěli.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist