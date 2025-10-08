Jak hodnotíte letošní sezonu?
Výsledky se zatím velmi podobají loňskému roku – a ten považujeme za vydařený. Máme za sebou několik úspěšných aukcí a největší očekávání směřujeme k podzimním termínům. Říjnová a listopadová aukce bývají tradičně vrcholem sezony a i letos máme připravena díla, na která se velmi těšíme.
Jakou roli hrají online aukce?
Pro většinu dražitelů už jsou samozřejmostí. Poskytují maximální pohodlí, anonymitu a možnost účastnit se odkudkoli – ať už ze zahraniční cesty, dovolené nebo z domova. Umění se tím stává dostupnějším a celý proces výrazně flexibilnějším. My přitom nabízíme i zázemí kamenné galerie, kde si mohou zájemci díla předem osobně prohlédnout. Spojení online prostředí a fyzické galerie se ukazuje jako ideální kombinace.
Do vaší galerie se nedávno dostala zajímavá kolekce děl z pozůstalosti. O co šlo?
Oslovila nás klientka, která zpracovávala pozůstalost po svém příbuzném, a požádala nás o zprostředkování prodeje většího souboru děl. Pečlivě jsme vybrali položky, které by mohly sběratelsky rezonovat, a podařilo se nám identifikovat několik mimořádně cenných obrazů.
Která díla byste označila za nejvýznamnější?
Na prvním místě určitě stojí práce Vojtěcha Erdélyiho, spoluzakladatele podkarpatské výtvarné školy, jehož tvorba je odborníky i sběrateli vysoce ceněna. Velkou pozornost si zaslouží také obraz od Andreje Kocky Huculky – krásná ukázka jeho schopnosti propojit realistickou tradici s barevnou expresí. A navíc se nám podařilo určit ještě třetího autora, žáka mistrů Erdélyiho a Bokšaje.
Jde o obrazy Vasila Dvan‑Šarpotokiho. Jak byste ho představila?
Vasil, známý také jako László Dvan‑Šarpotoki, byl představitelem modernistické generace podkarpatské školy. Vystavoval už ve 30. letech a jeho tvorba vychází z fauvismu a expresivní stylizace. Typické jsou pro něj syté dekorativní plochy a charakteristické modré kontury. V odborné literatuře je uváděn, avšak na českém trhu je prakticky neznámý. Právě proto je pro nás tak cenným objevem – jde o talent srovnatelný s jeho slavnějšími učiteli, který zde teprve čeká na své uznání.
Čím je pro vás osobně tato kolekce zajímavá?
Vedle umělecké kvality i samotným příběhem. Původním majitelem byl JUDr. Stanislav Ilek (1888–1974), rodák z Rovečného, který působil v Podkarpatské Rusi jako okresní hejtman a později rada politické správy v Užhorodě. Jeho domácnost byla skutečným kulturním centrem, kde se potkávali výtvarníci i významné osobnosti veřejného života. S Erdélyim navázal osobní kontakty a získal od něj řadu obrazů – nákupem, objednávkou i darem, včetně portrétů sebe i své rodiny. Po evakuaci z Podkarpatské Rusi v roce 1939 se většinu obrazů podařilo uchovat a následně přestěhovat do Brna. Tyto okolnosti dávají celé kolekci mimořádnou výpovědní hodnotu a jejich příběh posouvá sbírku daleko za hranici pouhé estetické kvality.
