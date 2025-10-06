Vloni se vám podařilo dosáhnout rekordních výsledků v několika segmentech. Jak úspěšná je zatím vaše současná sezona?
Velké podzimní aukce máme teprve před sebou, ale zatím jsme s výsledky za tento rok velice spokojeni. Velmi úspěšná byla naše velká jarní aukce moderního umění, enormní zájem byl u našich zákazníků o nabízená díla Schieleho, Klimta, Molla a mnoha dalších velkých jmen světového umění. Radost nám udělaly i výsledky prací českých autorů, které jsme nabízeli v našich aukcích. Jak v segmentu 19. století, tak moderního a současného umění, kde jsme prodali třeba olej Josefa Čapka či tři malby Mikuláše Medka.
Roste zájem o umění i mezi českými zákazníky?
Trh s uměním si našel své místo nejen u těch, kteří se o něj zajímají a mohou si dovolit občasný nákup, ale stal se také součástí života finančních elit. Důležitou součástí tohoto aspektu je, že umění už není jen o nákupu v aukci nebo galerii. Je o podpoře výtvarného umění jako součásti naší kultury obecně. A tady se naštěstí ukazuje, že i v tomto směru už jsme ušli nemalý kus cesty. Máme instituce vybudované a podporované privátním sektorem, které se velmi aktivně podílejí na našem kulturním dění a představují umění také v neinvestiční podobě, což je strašně důležité i pro investiční stránku věci.
Pravidelně pořádáte poradenské dny. Podařilo se vám při nich objevit nějaká výjimečná díla?
Příběhy, kdy někdo přišel s fotkou obrazu a s dotazem, zda má nějakou hodnotu, aby si nakonec odnesl miliony, opravdu nejsou smyšlené, sám jsem takové situace zažil. Dnes už je samozřejmě i pro laika mnohem snazší dopátrat se nějakých základních informací, takže spíše přibývá vět „Díval jsem se na internet a asi mám doma něco cenného. Raději bych si to u vás ještě ověřil“. Obecně vidím problém spíše v tom, že lidé vědí, co mají doma, ale nemají už vůbec ponětí, jak se dílo do majetku jejich předků dostalo. Před nějakými 20–30 lety se toto vůbec neřešilo, dnes je důraz na doložitelnou historii prodávaného předmětu velmi velký.
Dorotheum pořádá ročně stovky aukcí v desítkách prodejních kategorií, od mincí přes obrazy až po exkluzivní šperky. Na jakou kategorii byste doporučoval se zaměřit zájemcům o alternativní investice?
Pokud se do toho chtějí pustit na vlastní pěst, měli by si vybrat kategorii, které rozumějí, nebo se s ní alespoň chtějí blíže seznámit. Postupně si v ní pak mohou vybudovat portfolio podložené dostatkem informací. V zásadě nezáleží na tom, o jakou kategorii jde – každá totiž nabízí příležitosti. Úspěch investice nezaručí jen velké množství peněz, ale i dostatek informací. A také správné rozhodnutí, kdy prodat.
Co dalšího připravujete v nadcházejícím období?
I v letošním roce jsme si opět udělali radost výstavou připravenou pro Prague Art Week, do prostor naší reprezentační kanceláře na Václavském náměstí tentokrát zavítala tvorba Zorky Ságlové. V podstatě se jedná o to nejdůležitější z její tvorby. Výstava je k vidění až do 17. října. Co se aukčního dění týče, v našich podzimních aukcích by si měli přijít na své i milovníci českého umění. Vedle prací Jana Zrzavého to budou především informelní malby Mikuláše Medka a liniový obraz Zdeňka Sýkory Linie č. 109. V aukcích obrazů 19. století nás pak čeká jedna velká rarita – pohled na Mladou Boleslav od Carla Crolla.
