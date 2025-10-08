Jaká je vaše současná sezona?
Musím přiznat, že v Etcetera Art je aktuální sezona trochu euforická. V průběhu června jsme otevřeli nový galerijní prostor na Smetanově nábřeží 8 a stále se z tohoto přesunu těšíme. Vážíme si velkého zájmu návštěvníků i našich sběratelů, kteří nás s jistou dávkou zvědavosti stále vyhledávají. Momentálně probíhá již třetí výstavní blok, připravujeme navazující výstavní program a pracujeme na kompletaci nabídky pro naši jednadvacátou aukci. Současně ale dál posouváme vzhled našeho interiéru, postupně ladíme mobiliář a plníme naši krásnou knihovnu.
Co změna místa znamená pro vaši galerii – jaké nové příležitosti a proměny s sebou přináší?
Největší změnu s sebou nese velikost výstavní plochy a její rozdělení do dvou samostatných částí. Protože oba prostory jsou zcela odlišné, rozhodli jsme se pro koncept dvou samostatných výstav, který se nám zdál vhodnější než protahování vrchní výstavy do suterénní části. Proto připravujeme vždy dva výstavní projekty, a to nahoře v hlavním sále a současně dole v takzvaném Trezoru.
Jaké trendy nyní rezonují na trhu s uměním?
U otázek tohoto typu většinou příliš sdílná nebývám. Snažíme se totiž pracovat s umělci a umělkyněmi, kteří tvoří mimo vlivy trendů, a příliš se tím nerozptylujeme. Naší snahou je prezentovat umělce a díla, která obstojí i v častých proměnách trendů – věříme, že je to pro naše klienty zřetelné jak v aukční nabídce, kterou připravujeme dvakrát ročně, tak i v pravidelném výstavním programu.
Zájemci o umění mají ještě dva dny možnost stihnout vaše výstavy Radši maluj! a Household Items. Co je na nich k vidění?
Souhrnnou výstavu malířské tvorby Venduly Chalánkové s názvem Radši maluj! připravil pro horní sál kurátor Radek Wohlmuth. Výstava, která mapuje její dílo od roku 2002 až po letošní rok, je z velké části realizována díky zápůjčkám ze státních institucí a od soukromých sběratelů. Je rozdělena do tří tematických celků – portrét, krajina a zátiší – a přináší komplexní pohled na její nejzásadnější malířské cykly. Na vernisáži byl pokřtěn také autorský katalog. Vendula Chalánková vytvořila i limitovanou edici deseti kusů katalogů, každý z nich doprovází unikátní maloformátové dílo detailů odkazujících k jednotlivým vystaveným obrazům.
Ve spodní části, v galerii Trezor, momentálně probíhá výstava Adama Žufíčka, čerstvého absolventa ateliéru volného umění na VŠUP v Praze. K vidění je sochařská instalace s názvem Household Items, kterou jsme připravili ve spolupráci s kurátorkou Martinou Mrázovou. Objektové asambláže Adama Žufíčka, reprezentující složité mechanismy nejasného účelu, mohou působit jako vědecká schémata podivných dějů nebo jako magické předměty neznámých civilizací.
Jaké další výstavy plánujete v nadcházejících měsících?
Momentálně spolupracujeme s kurátorkou Magdalenou Juříkovou na výstavě Tomáš Ruller +/‑ 80. Jak název napovídá, půjde o představení pro širší veřejnost málo známých Rullerových prací na papíře, koláží a drobných objektů – pozůstatku a reliktů akcí, které vznikly okolo roku 1980. Před koncem roku představíme ve spolupráci s Galerií Pecka a kurátorkou Janou Písaříkovou výstavu a dialog české umělkyně Aleny Kučerové a slovenského umělce Svatopluka Mikyty.
Na jaká díla se můžeme těšit na vaší již 21. aukci?
Nabídku další aukce, která proběhne poslední listopadovou sobotu, pomalu skládáme. Sběratelé se mohou těšit na klasickou nabídku zahrnující konceptuální sbírku, umění 80. a 90. let i nejmladší autory. Zájemci budou moci vybírat z prací na papíře, pláten či objektů a soch.
