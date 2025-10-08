Jaká je letošní sezona v Galerii Magnus Art?
Letos máme za sebou dvě velké výstavy – Potkali se ve Varech a Oči zavřít a přece uvidět. První jmenovaná se trochu vymykala našemu dosavadnímu dramaturgickému plánu - představovala totiž výsledky našeho rezidenčního programu, který celý přecházející rok probíhal právě v Karlových Varech. K mému velkému nadšení pak o výstavu projevilo zájem České centrum v Londýně, kam se následně část výstavy přemístila a Londýňané se tak právě teď mohou setkat s mladým českým uměním.
Výstava Oči zavřít a přece uvidět představovala soukromou sbírku umění Janji Prokić, oceňované šperkařky a výtvarnice. Pro mě osobně to byla dosud nejcitlivější výstava. Pokusili jsme se do ní propsat veškeré emoce, které má Janja se svými uměleckými díly spojené.
V galerii představujete soukromé sbírky. Jak vypadají jejich typičtí majitelé.
To je velmi rozmanité. Dosud máme za sebou sedm „sběratelských“ výstav a každý z našich sběratelů byl úplně jiný – každý se věnuje jinému umění, přistupuje ke své sbírce odlišně, jinak nad ní uvažuje a investuje do ní jiné finanční částky. Právě tuto rozmanitost se snažíme našimi výstavami představit. Že umění má mnoho podob, že nemusí vždy nutně viset na zdi a že sběratelství nemusí nutně znamenat investice v řádu desítek milionů. Jedna věc ale všechny naše sběratele i sběratelku spojuje – a to velká vášeň pro umění.
Jaké umění Češi preferují?
Z našeho J&T Banka Art Reportu víme, že Češi jednoznačně inklinují k českému umění a vůbec ze všeho nejvíce k současnému umění. Hned v závěsu sbírají i české poválečné umění a klasickou modernu. Se současným uměním jdou ruku v ruce i motivace ke sběratelství jako takovému. Respondenti našeho Art Reportu totiž často uvádějí, že je motivuje podpora umělců nebo setkávání se zajímavými lidmi. Co se týče uměleckých technik a médií, tak nepřekvapivě jednoznačně vede malba, na druhé místo se tradičně řadí práce na papíře a na třetí socha. V menší míře se ale čeští sběratelé věnují třeba i fotografii nebo uměleckému sklu.
Stáhněte si přílohu v PDF
Lišíme se v tom výrazně od zahraničních sběratelů?
V inklinaci k malbě a klasickým závěsným obrazům určitě ne – jedná se z celkem pochopitelných důvodů o sběratelsky nejoblíbenější médium po celém světě. Co se ale týče silné vazby k českému umění, v tom jsme trochu specifičtí. Obecně jistě platí, že jednotliví umělci mají větší kupní sílu v zemi, ze které pocházejí. U nás to ale opravdu platí i u moderny nebo meziválečné avantgardy, což jsou segmenty, které jsou v celosvětovém měřítku mnohem méně vázané na své země původu.
Od poloviny října mohou zájemci pražském sídle J&T vidět výstavu Tušení nespatřeného. Čím je zajímavá?
Představuje výběr ze sbírky s názvem fivewords. Jedná se o neobvyklý koncept sběratelství, za kterým stojí pět přátel. Ti budují svou společnou sbírku, na které se všichni podílí stejným dílem a jednotlivé kousky si pak rotují mezi svými domovy. Navíc se zaměřují na to nejmladší české umění, tedy studenty a čerstvé absolventy uměleckých škol. Pronikají tak tam, kde bují mladý talent, a zároveň významně podporují začínající umělce a umělkyně v budoucí tvorbě.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist