Bude to slepičinec, ze sněmovny se stává genderová, ideologická neziskovka a ubyde zkušených odborníků. Piráti a hnutí STAN se potýkají s vlnou negativních reakcí na sociálních sítích i od některých členů. Sněmovní kluby těchto stran budou totiž mít nadpoloviční většinu žen, velká část z nich jsou navíc poslanečtí nováčci. Strany už proto připravují pro nové tváře „seznamováky“.
Co se dočtete dál
- Jak vnímá pnutí v Pirátech předsedkyně poslaneckého klubu Richterová.
- Jak budou strany připravovat nováčky na poslaneckou práci.
