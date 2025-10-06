Říká se, že prezident nemá na to, kdo bude v Česku po sněmovních volbách vládnout, žádný podstatný vliv. A z ústavy to skutečně vyplývá. Jeho pravomoci jsou opravdu velmi omezené. Ovšem to neznamená, že by prezident byl úplně bezmocný. Přinejmenším může zkoušet postrkovat jednání o nové vládě tím směrem, který mu připadá správný. Směrem, který se mu, z důvodů jeho politických preferencí a programových priorit, zamlouvá.
Důvod, proč to píšu? Protože přesně to teď dělá – a překvapivě šikovně – prezident Petr Pavel. Sledujte jak!
Co se dočtete dál
- Jak prezident Petr Pavel využívá pravomocí, aby zkomplikoval Babišovi nástup k moci.
- O co prezidentovi ve finále jde, jakou vládu by si přál.
- Jakou šanci prezident má, že ve své hře uspěje.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.