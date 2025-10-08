Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš by chtěl mít o složení své vlády jasno už do tohoto pátku. Mezi ním a jeho potenciálními koaličními partnery to už ale začíná skřípat. Namísto vnitra, jak původně plánoval, teď proto podle ČT hodlá SPD nabídnout jiný silový resort – obranu. Důvodem jsou úterní výroky šéfa hnutí Tomia Okamury, který chtěl odvolat policejního prezidenta Martina Vondráška a zmiňoval přitom zkušenost s vlastním trestním stíháním. Jak by tedy mohla SPD reálně ovlivnit strategii české obrany a do jaké míry budou v dalších vyjednáváních hrát roli Babišovy vlastní byznysové zájmy?
Co se dočtete dál
- Kdo je možným kandidátem SPD na ministra obrany.
- Co říkají experti na scénář, že by SPD dosadila svého kandidáta na obranu.
