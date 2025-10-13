V posledním období před volbami přistály na účet Motoristů sobě milionové sumy od některých významných podnikatelů. Největší, třímilionová, od majitele sítě čerpacích stanic Prim Otakara Bělobradského. Straně přispěla i řada dalších menších sponzorů se známými jmény, třeba majitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová.

HN některé sponzory strany oslovily s nabídkou komentáře k nynějším jednáním o nové vládě. Zejména ke kritice, která se snáší na čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka i předsedu Petra Macinku. První aspiruje na funkci ministra zahraničí, druhý chce šéfovat resort životního prostředí. Oslovení podnikatelé oba kandidáty buď dál podporují a například rasistickým či násilí schvalujícím výrokům Turka nevěří, nebo na nabídku nereagovali.

