Pokud v pátek pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš (ANO) oznámí, že na příštího ministra zahraničí navrhuje čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka, bude to nezvyklá volba. Na prestižní místo šéfa české diplomacie by mohl usednout člověk, který má podle expertů minimum zkušeností. Bývalý europoslanec, který přišel po roce o mandát poté, co se stal českým poslancem, sice letos dokončil v oboru vzdělání, je ale stále ještě začínajícím politikem z nové partaje. Navíc se potýká s vysvětlováním řady svých afér. Jsou mezi nimi například podezření z náchylnosti k nacistické ideologii, z týrání bývalé partnerky či neobjasněný původ příjmů.
Co se dočtete dál
- Experti kritizují možnou kandidaturu Filipa Turka na post ministra zahraničí.
- Co jim vadí na Turkově životopisu a vzdělání?
- A co vlastně Turek vystudoval?
