Ladislava Lemáková se loni rozhodla zrekonstruovat svou nemovitost v Nejdku na Karlovarsku a využít k tomu dotaci z programu Oprav dům po babičce. Přes něj stát podporuje lidi, kteří se rozhodnou výrazně snížit energetickou náročnost svého domu. Žena si našla podnik, který za ni vyřeší vše od podání žádosti, stavebního povolení až po samotnou rekonstrukci.
Firmě Sferis česká konstrukční nejprve zaplatila zálohu ve výši 50 tisíc korun a ve chvíli, kdy jí na jaře přišla na účet více než milionová dotace, poslala ji celou obratem zmíněné společnosti. Opravy domu se ale Lemáková ani po téměř roce nedočkala. A rozhodla se proto letos v létě od smlouvy odstoupit. Podnik jí ale následně poslal zpět pouze 835 tisíc korun, zbylých 280 tisíc po firmě žena nyní vymáhá a minulý týden na ni kvůli tomu podala insolvenční návrh. Zástupci společnosti Sferis se hájí tím, že nevrácená částka odpovídá nákladům, které měli s podáním žádosti o dotaci. Podle oslovených odborníků je ale 280 tisíc korun moc, podle nich se v praxi jedná spíše o několik desítek tisíc.
Nejde nicméně o ojedinělý případ – negativních referencí či stížností na zmíněnou firmu v posledních měsících přibývá. Lidé předem firmě pošlou celou dotaci, a když ani po několika měsících nedojde k samotné rekonstrukci, odstoupí od smlouvy. Místo milionu se jim ale zpět vrátí zhruba o čtvrtinu méně.
Co se dočtete dál
- Kolik lidem firma ukousne z dotace, když se rozhodnou odstoupit od smlouvy.
- Proč problém připomíná předchozí zelené dotace seniorům.
- Proč by měli být lidé do konce roku ještě obezřetnější.
- Jak na stížnosti a insolvenční návrh reaguje podnik.
