Na zateplení domu až milion korun dopředu, výhodný úvěr plus padesátitisícové bonusy na každé dítě. Program Oprav dům po babičce představilo ministerstvo životního prostředí minulý týden a hned se na něj snesla vlna kritiky. A to nejen od ekonomů, ale také koaličních partnerů i stavebních firem. Ministr Petr Hladík takové odsudky odmítá. „Celá Evropa odchází od uhlí. Teď jsou na to finanční prostředky. Za pár let se můžeme dostat do situace, že sice bude nutné dál investovat, ale už na to nebudou dotace. Do této situace se dostat nechci,“ říká v rozhovoru pro HN ministr. A přibližuje detaily, co vše bude muset žadatel pro získání dotace splnit.

