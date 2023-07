Příspěvek milionářům, socialismus v přímém přenosu, odměna neschopným… Reakce na program ministerstva životního prostředí „Oprav dům po babičce“ je nemilosrdná. Nic takového tady podle mnohých, včetně exministra financí Miroslava Kalouska, vzniknout nikdy nemělo. Připomeňme, že program nabídne vlastníkům domu až milion korun na zateplení. Na program půjdou peníze z Evropské unie, celkem je v rámci Nové zelené úsporám vyčleněných 55 miliard korun.

Určitě platí, že dotace křiví trh a nemají v ekonomice co dělat. Stačí si přečíst jakoukoliv zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, aby se člověku (tedy tomu, kdo nebyl a není napojený na dotační penězovod) udělalo špatně. Sám šéf NKÚ Miroslav Kala označil tuzemskou ekonomiku jako dotační. Jen za období 2014 až 2022 se podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím vyplatilo 750 miliard korun, tedy cca zhruba sto miliard ročně. A jak vyplývá z šetření úřadu, většina z nich nesplnila svůj účel, není jasné, co reálně přinesla, co zlepšila, jaký posun v technologii, kvalitě či čemkoliv jiném učinila. Součástí tohoto byznysu jsou i dotace pro dotace, které financují aparát, jenž vznikl kvůli extrémní byrokracii.