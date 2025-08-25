Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek pár týdnů před volbami postupně odkrývá plán na podporu méně rozvinutých regionů (tzv. hospodářsky a sociálně ohrožených území po celé ČR) a tří strukturálně postižených krajů – Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského. Mezi návrhy nechybí větší podpora místních firem, jiné přerozdělení daní či přesun státních úřadů z Prahy. Na ministerstvu proto vzniká nový podpůrný nástroj nazvaný Regiony příležitostí.
„Za osm let v pozici primátora a další čtyři roky v pozici hejtmana Karlovarského kraje jsem jednoznačně vnímal, že se tomuto tématu nevěnuje dostatečná pozornost. Formy pomoci, které nyní existují, se rozhodně nedají označit slovy intenzivní a systematické,“ vysvětlil ministr Kulhánek důvody vzniku.
Sto padesát opatření, které MMR ve spolupráci s dalšími resorty, obcemi a organizacemi shromáždilo, prochází do konce srpna připomínkovým procesem. Odsouhlasená opatření chce ministr představit v září na sněmovním výboru. Dokument má být zároveň jedním z podkladů pro přípravu Strategie regionálního rozvoje od roku 2028.
Jak zpřístupnit bydlení aneb Stopka ekonomické migraci z chudých regionů Česka
Rozvoj regionů má vláda jako jeden z cílů ve vlastním programovém prohlášení. Přesto je podle Eurostatu Česko spolu s Rumunskem a Maďarskem jedinou zemí v rámci EU, kde se zvyšuje rozdíl mezi regiony, a některé jsou na tom dokonce daleko hůř než před deseti lety. Jak se to mohlo stát?
