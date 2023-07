Stát chce rozdat lidem čtyřicet miliard korun. Kdo si požádá, dostane milion korun na zateplení domu. Majitelé starších nemovitostí budou nepochybně vládu vynášet do nebes. Jenže z odstupu nelze než konstatovat, že program, se kterým přišlo lidovci obsazené ministerstvo životního prostředí a který se jmenuje „Oprav dům po babičce“, je krajně problematický. A to nejen proto, že vyvolává ironickou otázku, proč ne dům po dědovi. Když to řekneme v největší možné stručnosti: Účel programu je správný, stejně jako u předcházející „Zelené úsporám“; šetření energiemi je nutné z mnoha důvodů. Ovšem provedení programu správné není. Dát peníze z rozpočtu každému, kdo si řekne, včetně bohatých lidi, je prostě v principu špatně.

A teď trochu podrobněji. Štědrá dotace se dá samozřejmě docela dobře hájit jako projekt ve veřejném zájmu. V době klimatické krize je každá koruna vynaložená na snížení energetické náročnosti a tím na omezení spalování fosilních paliv vynaložená účelně. Navíc dotaci můžeme interpretovat jako investici do energetické bezpečnosti. Čím méně energie budeme spotřebovávat, tím méně budeme závislí na dodávkách surovin z Ruska a jiných nestabilních zemí. Při hodně extenzivní interpretaci by se dalo říci, že tento veřejný zájem převyšuje morální hazard vyplývající z plošného kropení populace veřejnými penězi. Navíc, dodá cynik, jsou to peníze z EU, takže z „našeho“ krev nepoteče. Pravdu má i kolegyně Julie Hrstková, která napsala, že tato dotace není zdaleka to nejhorší z českého dotačního eldoráda.

Jenže pak je tu druhý pohled.