Developer Sekyra Group ve středu představil podobu další části zástavby Rohanského ostrova v širším centru Prahy. Součástí třetí etapy projektu Rohan City budou bytové domy navržené Studiem Libeskind z New Yorku. Tento ateliér vede světoznámý architekt Daniel Libeskind.

Čtveřice domů s názvem Sekyra Flowers obklopí nové náměstí budoucí čtvrti Rohan City. „Sekyra Flowers budou architektonickým příspěvkem k současnému rozkvětu Prahy a mou poctou tomuto kouzelnému městu,“ prohlásil Daniel Libeskind. „Vyrostou v srdci nové čtvrti Rohan City a patří k nejzajímavějším a nejambicióznějším dílům, která jsem navrhl.“ 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co vše Daniel Libeskind pro Sekyra Group navrhl.
  • Kdy by mohl mít Sekyra Group povolení k další fázi Rohan City.
  • Jak návrh vnímají zástupci Prahy a městské části.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.