Devátý pracovní den po prohraných volbách roku 2021 schválil končící kabinet Andreje Babiše (ANO) znovu státní rozpočet a následně ho předložil nové sněmovně. Podobně postupovala vláda řízená Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) o čtyři roky dříve. Krok, který tehdejší ministr financí Ivan Pilný (ANO) označil za pouhou formalitu, však končící vláda Petra Fialy (ODS) udělat odmítá.
Premiér i ministři to zdůvodňují prostě tím, že nová vládní většina, která se po volbách formuje, jejich rozpočet nechce. Tak ať si udělá svůj! Zní to logicky: proč ztrácet čas něčím, co se stejně jako před čtyřmi lety zahodí do koše. Jenže neochotou bránit rozpočet, s nímž šli do voleb, dává končící koalice předpokládanému premiérovi Andreji Babišovi a jeho lidem do ruky klacek, který se nebudou zdráhat použít.
