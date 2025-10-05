Během posledního zářijového dne schválila končící vláda Petra Fialy rozpočet na příští rok. Uplynuly čtyři dny a je z toho cár papíru. Jednoznačná výhra hnutí ANO zcela jistě povede k jeho přepracování. Jedinou otázkou je, na co všechno se teď máme připravit.
Na začátek je nutno poznamenat, že ani rozpočet Fialova kabinetu po finálních úpravách neodpovídá realitě, a to ani s přimhouřením obou očí. Schválený schodek ve výši 286 miliard počítá s příjmy, které si resort financí vymyslel až na poslední chvíli. A s výdaji je to snad ještě horší.
Co se dočtete dál
- Jak změní rozpočet nová vláda?
- Co reálně může splnit z programu ANO?
- Kde vezme peníze a na čem může reálně ušetřit?
