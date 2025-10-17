Tento týden začalo další odpočítávání. Microsoft se oficiálně rozloučil s operačním systémem Windows 10, který stále běží přibližně na 40 procentech počítačů se systémem od Microsoftu. Firmy mají možnost platit si prodlouženou podporu a domácím uživatelům v EU spotřebitelská organizace Euroconsumers zajistila další rok relativního klidu.
Smrt operačního systému je ale dlouhá. Oficiální život Windows 10 trval deset let, umírání bude trvat minimálně stejně dlouho. Ještě před rokem byly Windows 10 nejrozšířenější verzí Windows a masivní snaha Microsoftu nalákat uživatele k upgradu byla úspěšná jen částečně.
Co se dočtete dál
- Jak bude vypadat prodloužená ochrana Windows 10 a kolik za ni kdo zaplatí.
- Jaké alternativy mají uživatelé k dispozici, bezplatné i placené.
- Jak se o počítač s Windows 10 postarat, pokud jeho výměna není možná.
