Současný stav finančních trhů připomíná pohádku „Hrnečku, vař!“. Holčička v pokoji křičí: „Hrnečku, dost, hrnečku, dost!“ Nakonec ale přijde moment, kdy se maminka zeptá: „Co tam naše holčička s tím hrnečkem vlastně dělá?“
Totiž, téměř všechna hlavní aktiva jsou na svých historických maximech. Je to, jako kdyby všechny bubliny světa spojily síly a vytvořily jednu gigantickou. Technologické a růstové akcie na Nasdaqu dosahují rekordních hodnot. V ničím si nezadá ani široký trh reprezentovaný S&P 500 a Russell 2000, který tančí na svých historických maximech. Globální akciové indexy jako MSCI World potvrzují, že růst není omezen jen na americký trh.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.