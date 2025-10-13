Vydělat během jednoho dne 192 milionů dolarů, tedy okolo čtyř miliard korun? To je pro každého tradera výkon z oblasti snů. Jednomu z nich se splnil. Stačilo vsadit na to, že americký prezident Donald Trump vyděsí po dlouhé době trhy natolik, že se všechno, co doposud na první pohled bezstarostně rostlo, obrátí směrem dolů. A to se přesně stalo. Na kryptoburzách došlo v pátek k největší jednodenní likvidaci kryptoměnových futures v historii. Americké akciové indexy jako S&P 500 nebo Nasdaq 100 pak zažily nejhorší den od dubna, kdy Trump uvrhl na řadu obchodních partnerů takzvaná reciproční cla a rozbouřil trhy.
Vydělat balík na shortování kryptoměn není nic neobvyklého. Postup tajemného obchodníka ale vzbudil řadu otázek a podle některých odborníků působí velmi podezřele. Ihned se také vyrojily spekulace, kdo by mohl za úspěšným obchodem stát.
Co se dočtete dál
- Kdo může být za nákupem.
- Proč mohlo jít o takzvaný insider trading.
- Jaké měly Trumpovy výhrůžky dopady.
- Proč kryptoměnové trhy reagovaly tak prudce.
