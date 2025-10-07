Chtěl by do dějin vstoupit jako držitel Nobelovy ceny za mír. Jeho lidé proto rozjeli otevřenou i skrytou kampaň, kterou agentura Bloomberg označila za bezprecedentní. Donald Trump zašel už tak daleko, že dokonce telefonoval bývalému šéfovi NATO Jensi Stoltenbergovi, který je z Norska stejně jako výbor rozhodující o ocenění. Na diplomatickém tlaku se podílejí také šéf amerických diplomatů Marco Rubio či prezidentův přítel a vyjednavač Steve Witkoff. Vyhlášení laureáta proběhne v pátek 10. října.

