Americký akciový trh dosahuje jednoho rekordu za druhým. Nejznámější index S&P 500 překonal už hranici 6700 bodů, tedy za poslední půlrok vzrostl o více než třetinu. Klíčové ukazatele pak hlásí, že trh je na extrémních výšinách, i co se týče ohodnocení firem. V takové situaci je pochopitelné, že přibývají otázky, zda to dává ještě smysl, nebo tu na trhu panuje bublina. Ostatně i předseda americké centrální banky (Fed) Jerome Powel v září prohlásil, že jsou akcie oceněny na skutečně vysokých úrovních.
Co se dočtete dál
- Co říkají klíčové ukazatele o americkém akciovém trhu.
- Jak si odpovědět na otázku, zda jsou akcie drahé, nebo naopak.
- Co by měl dělat drobný investor.
