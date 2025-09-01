Nejznámější akciový index na světě S&P 500, který zahrnuje 500 největších amerických společností, nikdy nebyl tak drahý a koncentrovaný v několika málo společnostech. To s sebou přináší rizika. Ekonomové přitom varují, že investoři podceňují jednu důležitou skutečnost, která může být pro trhy v dlouhodobém horizontu rozhodující.
Co se dočtete dál
- Co je podle ekonomů velký risk, který trhy dostatečně nevnímají.
- Jaké to může mít důsledky.
- Proč to může mít negativní dopady nejen v USA.
