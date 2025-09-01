Nejznámější akciový index na světě S&P 500, který zahrnuje 500 největších amerických společností, nikdy nebyl tak drahý a koncentrovaný v několika málo společnostech. To s sebou přináší rizika. Ekonomové přitom varují, že investoři podceňují jednu důležitou skutečnost, která může být pro trhy v dlouhodobém horizontu rozhodující.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co je podle ekonomů velký risk, který trhy dostatečně nevnímají.
  • Jaké to může mít důsledky.
  • Proč to může mít negativní dopady nejen v USA.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.