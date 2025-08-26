Americký prezident Donald Trump v úterý oznámil člence rady guvernérů centrální banky Lise Cookové, že ji odvolává. Ta ale odstoupit odmítla, podle většinového právního názoru na to prezident nemá právo. Věc tak nyní budou řešit soudy. Jde o bezprecedentní krizi mezi hlavou státu a centrální bankou v USA, kterou s napětím sleduje celý svět.
Dolar, který Fed řídí, je totiž pořád hlavní rezervní měnou světa. Ten musí věřit, že měna je dobře regulovaná a stát, který ji vydává, je politicky a ekonomicky stabilní. Podíl dolaru v rezervách světových centrálních bank dlouhodobě klesá, nyní činí něco přes padesát procent. Jak uvádí agentura Reuters, tento pokles letos vlivem Trumpovy politiky zrychlil. Přinášíme odpovědi na otázky, které postup amerického prezidenta vyvolává.
Co se dočtete dál
- Proč chce Trump ovládnout centrální banku.
- Kdo je Lisa Cooková.
- Co může Trumpova snaha způsobit dolaru.
