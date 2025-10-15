Kapitálové trhy si užívají druhý rok růstu. Přestože se v určitý moment čekalo, že s Donaldem Trumpem přijdou pro finanční svět těží časy, investoři se překvapivě rychle oklepali a znovu získali nákupní apetit. Podle Martina Řezáče, ředitele Erste Asset Management ČR, by růstové žně mohly pokračovat i v roce příštím.
Jak hodnotíte letošní rok z pohledu investic?
Zatím vypadá velmi dobře. Stejně jako rok 2024 byl velmi pozitivní, letošek na to navázal, byť se na začátku roku spekulovalo, že akcie jsou už poměrně drahé. Nakonec to ale optikou akciových investic vypadá nadějně, a to jak v Česku, tak ve světě. Překvapením letošního roku pro mě bylo, jak rychle se trhy otřepaly z dubnového šoku, kdy americká administrativa oznámila zpřísnění celní politiky. V té chvíli to na první pohled vypadalo dramaticky a zdálo se, že Američané budou opravdu cla tvrdě implementovat. Trh sice impulzivně spadl, ale trvalo to jen krátce a po týdnu či dvou trhy začaly nabírat opět růstovou trajektorii. Propad byl tedy velmi krátký, trhy svižně odfiltrovaly negativa, respektive Trumpovi zcela neuvěřily, a jely opět na optimistické vlně. Tedy vnímám až překvapivě dobrou výkonnost akciového trhu a určitou cyničnost kapitálových trhů vůči rizikům, která se objevují.
Je čas vzít budoucnost do svých rukou a nespoléhat na stát. Investoři už začali
Tím máte na mysli růst akciových trhů i přes trvající invazi na Ukrajině?
Ano, na Ukrajině se stále bojuje, situace na Blízkém východě taky není růžová a máme tu stále více provokující Rusko a slabou Evropu. Zdá se však, že trhy mají tendenci to buď ignorovat, nebo minimálně bagatelizovat.
Očekáváte, že tento růst bude pokračovat i v příštím roce?
To se samozřejmě těžko predikuje, ale z fundamentálního úhlu pohledu to i na rok 2026 s robustností korporátní sféry vypadá velmi dobře. Očekávané tempo růstu zisků amerických společností na příští rok osciluje kolem 13 procent. To je pozitivní fundament, který by měl táhnout vývoj akciových titulů nahoru. Proti tomu vám ale drtivá většina analytiků řekne, že akcie jsou v tuto chvíli relativně drahé, že se obchodují zhruba na 23násobku očekávaného zisku. A to je v historickém srovnání opravdu nadprůměrná valuace.
Může za tento růst paradoxně nástup Donalda Trumpa a jeho administrativy?
Odhlédnu‑li od jeho stylu komunikace a sebeprezentace, řada kroků, které Trumpova administrativa udělala, jsou spíše prorůstové a jsou pozitivní pro korporátní sféru i pro vývoj kapitálových trhů. Tedy ano, dá se očekávat, že i v příštím roce by akciový růst mohl pokračovat, ale s každým procentem směrem nahoru logicky roste pravděpodobnost, že dřív nebo později bude muset přijít korekce. Ve finále by pro trh byla jen ozdravná a nic dramatického by to neznamenalo. Co mě ale děsí a co považuji za vyloženě negativní, jsou útoky Trumpovy administrativy na nezávislost centrální banky (Fed – pozn. red.). To považuji za velké nebezpečí.
Které konkrétní kroky Donalda Trumpa přiměly trhy k růstu?
Snaží se zredukovat administrativu, dereguluje a potvrdil nízké daňové zatížení amerických firem. Jsou sektory, kterým se pod jeho vládou nedaří, jiné z ní profitují. Ve světě trhů dlouhodobě posiluje retailové investování (drobní investoři – pozn. red.) a tito investoři drží strategii buy the dips, kdy využíváte korekce k tomu, abyste navyšovali svou pozici. Jde o určité oslabení strategií založených čistě na fundamentálních datech. Akciové trhy nyní žene silné růstové momentum a síla retailových peněz, navzdory tomu, že valuace jsou poměrně vysoké.
Jinými slovy, akcie jsou předražené, ale nahoru je žene chuť drobných investorů nakupovat?
Optikou ukazatele P/E jsou akcie drahé, ale víra v pokračující ziskovost velkých technologických společností včetně oblasti AI žene trhy nahoru a může je učinit ještě dražší.
Co kromě akcií se vám v současnosti zdá jako zajímavá investice?
Vedlejším efektem Trumpovy politiky je slabý dolar, což obecně nahrává rozvíjejícím se trhům. Když se podíváte na regionální srovnání, zjistíte, že rozvíjející se trhy, například střední a východní Evropa, dokonce výrazně překonaly vývoj trhů v Americe nebo v Evropě. Pochopitelně jiný vliv to má na dluhopisy, protože Trumpovy kroky spíše inflaci jemně podporují, vnáší tam prvek nejistoty u Fedu. Tedy dalším efektem byl růst výnosů na státních dluhopisech, částečně pod obavou vysokého zadlužení.
V okamžiku, kdy výnosy do splatnosti na desetiletých amerických státních dluhopisech atakují 4,5 procenta, to pochopitelně americkou administrativu bolí. Mají vysoké úrokové náklady na obsluhu státního dluhu. Tady i Trump musel sundat nohu z plynu a začít naslouchat kapitálovým trhům. Vítězem těchto manévrů je třeba zlato, protože období nejistoty vedlo k tomu, že se navyšovaly nákupy zlata, stejnou situaci pozorujeme u stříbra a jiných drahých kovů.
Mluvíte v minulém čase. Tedy teď už mají vzestup za sebou?
Řekl bych, že pozitivní trend na zlatě může klidně ještě pokračovat díky nákupům centrálních bank, stejně jako – byť už ne tak výrazné – oslabování dolaru. Jsou to spojité nádoby.
Velké investiční téma jsou nemovitosti, jejichž cena v Česku již řadu let stoupá. Myslíte si, že to tak bude i dál?
Pokud se na nemovitosti díváme optikou 2 + kk v Praze, je tam cenový růst markantní. Myslím si, že bude ještě pokračovat. Je to dáno poptávkou a špatnou stranou nabídky, tedy máme tu zdlouhavé povolovací řízení staveb a nedostatečnou výstavbu. Tyto dva faktory se potkaly, což znamená, že ceny nemovitostí v Praze v nejbližších letech zřejmě ještě porostou. V západních státech Evropy, v USA i třeba v Číně je však situace na trhu nemovitostí jiná.
Jak se mění mentalita Čechů z pohledu investování?
Výrazně. Investování se stalo normálnějším, přirozenějším, něčím, o čem se už mluví v restauraci u piva. Ale neříkám, že je to úplný mainstream, a zaleží také, o jaké generaci se bavíme. Investování se stává častějším předmětem hovoru pro mladší a střední generaci. Tito lidé jsou zvyklí žít na smartphonech a aplikacích v telefonu a skrze appky vnímají i svět investic.
Vítr do plachet tomu dává fakt, že v investování přibývá konkurence, zvyšuje se dostupnost a investování zlevňuje. Tlak na marže je všudypřítomný celým oborem. Investorů přibývá, Erste Asset Management ČR meziročně zaznamenává dvouciferný procentuální růst počtu klientů. Aktuálně do některého z lokálních fondů Erste Asset Managementu investuje již přes 653 tisíc klientů a v podílových fondech a individuálních portfoliích spravujeme 482 miliard korun. Lidé také pochopili, že s inflací je třeba bojovat, takže se mění i struktura úspor, přesouvají se z běžných a spořicích účtů do klasických investičních titulů. Drobní investoři také rozumně diverzifikují, rozkročují se napříč kapitálovými trhy, což je dobře. Pořád ale máme v Česku před sebou dlouhou cestu, úroveň finanční gramotnosti stále není tam, kde by měla být.
Erste Asset Management
- Společnost Erste Asset Management působí v regionu střední Evropy 60 let. Řadí se mezi největší správce investičních fondů a individuálních portfolií ve střední Evropě se spravovaným majetkem ve výši 94,4 mld. eur.
- V Česku je společnost aktivní od roku 1991. Spravuje dva největší podílové fondy v ČR – Sporoinvest a Sporobond. Zároveň spravuje největší akciový podílový fond v ČR – Top Stocks. Celkově nabízí více než 40 podílových fondů pro všechny segmenty retailových klientů. Šéfem české pobočky je již 12 let Martin Řezáč.
Umělá inteligence již umí analyzovat trh, funguje jako pomocník investorů. Dochází už k tomu, že by AI přímo nakupovala a prodávala na kapitálových trzích a tím je ovlivňovala?
Zaznamenáváme rostoucí vliv pasivního investování, především ETF, tedy indexových fondů. Jestli za některým rozhodovacím procesem sedí umělá inteligence, popřípadě nějaký robotický model, je ve finále jedno. Ale výrazným způsobem to ovlivňuje chování trhů, které pak mají tendenci mít momentum – to je stav, kdy se síla trendového růstu zvyšuje a růst může trvat poměrně dlouho. V takovém prostředí se pochopitelně investor hůře orientuje, protože fundamentální ukazatele hrají menší roli. Takový trh se hůře čte, analyzuje a obtížněji se identifikují klíčové faktory, které přispívají buď k růstu, nebo ke korekci.
V čem máte vy osobně uloženy peníze?
Mám malou rezervu na spořicím účtu, ale gros úspor je v investování. Mám aktivně řízené podílové fondy zajištěné do české koruny, a to jak dluhopisové, tak akciové. Vlastním i dolarové a eurové ETF, tedy indexové fondy zaměřené na akciové tituly, vlastním také přímo držené dluhopisy, státní i korporátní. Využívám rovněž daňově zvýhodněné penzijní připojištění a DIP (dlouhodobý investiční produkt, státem podporovaná forma investování na důchod – pozn. red.), malou část portfolia jsem směřoval i do oblasti private equity, tedy veřejně neobchodovaných firem, a také na přímé tituly z pražské a americké akciové burzy. Část rodinných peněz je i v nemovitostech.
Prozradíte, které konkrétní akcie máte?
Jsem loajální „patriot“, tedy držím akcie své mateřské společnosti, které mi za poslední rok a půl udělaly velkou radost. Pak mám další dva tituly na pražské burze, aniž bych je konkrétně jmenoval. Také jsem se zaměřil na americké akciové tituly, konkrétně na biotechnologie, některé ryze technologické firmy a jeden fast‑food řetězec.
