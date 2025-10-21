Po vlně odchodů známých tváří a volebním neúspěchu na kandidátkách s komunistickým hnutím Stačilo! by se SOCDEM mohla dočkat i povzbudivějších zpráv. Tu první už přichystal členům nejstarší české politické strany její bývalý předseda a premiér Vladimír Špidla. A to když se minulý týden domluvil s někdejším šéfem pražských sociálních demokratů a exnáměstkem ministerstva školství Petrem Pavlíkem, že budou přesně za měsíc – 22. listopadu – na mimořádném sjezdu kandidovat do čela strany. Pavlík na předsedu, Špidla na místopředsedu.
Oba se označují jen za dočasné „převozníky“, kteří se stranu pokusí zkonsolidovat a zatraktivnit. Tak aby SOCDEM ideálně během následujícího roku našla svoje nové lídry. Podle informací HN by se nicméně pár ambiciózních tváří do čela strany mohlo objevit už na aktuálním sjezdu.
Co se dočtete dál
- Proč se chce Vladimír Špidla vrátit do čela SOCDEM.
- Co vyvolala Špidlova a Pavlíkova aktivita uvnitř skomírající strany.
- Kdo by mohl zauvažovat o návratu do SOCDEM.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.