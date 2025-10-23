Po letech modernizace tratí i vozového parku začínají České dráhy ukazovat, jak může vypadat železniční doprava budoucnosti. Na jih Čech zamířilo Pendolino, které zvládne cestu z Prahy do Českých Budějovic za rekordních 85 minut, a zároveň se na českých kolejích rozjíždějí nejmodernější lokomotivy Siemens Vectron s rychlostí až 230 km/h.
„Zrychlování vlaků a zkracování jízdních dob je klíčové pro posilování konkurenceschopnosti vlakové dopravy. Naše vlaky jsou na to připraveny – nejmodernější ComfortJet spolu s vysokorychlostní lokomotivou Vectron je schopen jezdit až 230 km/h,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
Pendolino na jihu Čech
Trať z Prahy do Českých Budějovic patřila dlouho k nejvytíženějším, ale zároveň nejpomalejším v zemi. Až dokončení modernizace úseků Votice–Sudoměřice a Soběslav–Doubí umožnilo zvýšení rychlosti až na 200 km/h. Díky tomu mohly České dráhy nasadit na jih ikonické modré jednotky Pendolino.
První spoj IC 591 vyjel z Prahy 31. srpna 2025 a trasu zvládl za 85 minut, o deset minut rychleji, než plánoval jízdní řád. Průměrná rychlost dosáhla 116 km/h – nejvíce v síti Českých drah. V opačném směru jsou navíc vlaky včas v 96 procentech případů.
„Mám radost, že se na jihočeské železnici konečně odehrávají velké změny k lepšímu. Pendolino do Českých Budějovic je dalším důkazem, že se jižní Čechy posouvají dopředu,“ říká hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Podle něj nejde jen o rychlost, ale i o komfort a spolehlivost, které činí železnici atraktivní alternativou k automobilové dopravě.
Pendolino navíc propojuje regiony – večerní spoj z Prahy navazuje na vlak z Bohumína, čímž vzniklo přímé spojení Ostrava – Olomouc – Pardubice – Praha – Tábor – České Budějovice bez přestupu.
Vectrony testují 230 km/h
Zatímco Pendolino potvrzuje výsledky modernizace českých tratí, nové lokomotivy Siemens Vectron posouvají vozidlový park na evropskou úroveň. Do zkušebního provozu vstoupily koncem září a denně zvládají až tisíc kilometrů na lince R18 z Prahy do Starého Města u Uherského Hradiště.
„Startujeme první fázi provozu našich nejnovějších lokomotiv. Zkušební provoz bude probíhat na lince R18 a nasazená lokomotiva ujede během denního oběhu skoro 1000 km,“ uvádí Michal Krapinec.
Vectrony řady 384 zvládají rychlost 230 km/h, jsou vybavené evropským zabezpečovacím systémem ETCS a umožňují provoz pod několika napájecími soustavami. Po testech v Česku je čekají zkoušky v Rakousku, na trati Koralmbahn, kde budou moci naplno využít svůj výkon.
„Spolupráce s Českými drahami je pro nás velmi cenná. Rozšířením spolupráce v oblasti servisu se Česko stane součástí evropské sítě údržby našich vozidel,“ dodává ředitel Siemens Mobility ČR Roman Kokšal.
Krok do budoucnosti
České dráhy objednaly 50 vícesystémových lokomotiv Siemens Vectron s patnáctiletým servisním balíčkem. Tyto stroje budou páteří nové generace vlaků ComfortJet a RailJet, které mají nabídnout cestujícím vyšší komfort i spolehlivost.
„Nové lokomotivy Vectron představují významný pokrok v modernizaci naší flotily vozidel. Cestujícím nabídneme vyšší spolehlivost našich vlaků a větší dynamiku jízdy, tedy i lepší zážitky z cestování,“ uzavírá Krapinec.
Nasazení Pendolin i Vectronů tak symbolizuje posun české železnice k evropským standardům. Po desetiletích investic začíná být vidět výsledek – rychlejší, pohodlnější a propojenější železnice, která se připravuje na éru vysokorychlostních tratí.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost železnice.
