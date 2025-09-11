Měla to být třešnička na předvolebním dortu, se kterým si půjde už za pár týdnů ministr dopravy Martin Kupka (ODS) pro hlasy voličů: posun nejvyšší rychlosti vlaků ze 160 na 200 kilometrů v hodině. Reálný přínos je sice zatím malý, ale je to milník. Ještě v předvečer změny se ministr v Pendolinu nechal natáčet – a pak měl začít pravidelný provoz.
První zářijové ráno skutečně začal. Jenže – vlak se na začátku nejrychlejšího úseku u Mezna místo zrychlení na 200 prudce zastavil. Oficiální vysvětlení znělo: zásah zabezpečovače ETCS.
Realita byla ale trochu jiná: vlak zastavila chyba zaměstnance Správy železnic. HN zjistily a ověřily podrobnosti. Přesně zapadají do historie trapasů, které zvyšování rychlosti v Česku provázely už před lety.
Co se dočtete dál
- Co přesně se stalo.
- A podíváme se na zapomenutou kapitolu z roku 2000, kdy se zvedala rychlost naposledy.
