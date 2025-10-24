Večer byl výjimečný mimo jiné udělením tří titulů Osobnost ČKAIT. Letos stoletý jubilant Ing. Jan Vítek, DrSc., legenda navrhování i realizace mostních konstrukcí z předpjatého betonu, autor či spoluautor pro Česko zásadních mostních staveb, jako jsou Nuselský most, přemostění Vltavy a Otavy u Zvíkova nebo most v Davli, který se však více považuje za vynálezce a výzkumníka, byl oceněn i dlouhým potleskem vestoje. Díky jeho téměř 22 patentům se totiž staví i současné mosty. Druhou oceněnou osobností byl odborník na stavby vodního hospodářství Ing. František Hladík, který na Povodí Vltavy celých 37 let navrhoval a realizoval velká vodní díla. Začal jako obyčejný projektant a skončil jako generální ředitel. Třetí významnou osobností se stal odborník na energetické stavby prof. Ing. František Hrdlička, CSc., který byl místopředsedou první Pačesovy komise pro energetiku i vládní Uhelné komise a který považuje za velký problém, že ve Státní energetické komisi je náhrada uhlí řešena významným dovozem elektřiny v zimním období. Všichni tři jsou nově jmenováni Osobností ČKAIT a zařadí se do galerie k 30 inženýrským mistrům oboru, kteří byli oceněni již u příležitosti 30 let ČKAIT v roce 2022. Nebýt těchto kapacit a autorů mnoha patentovaných řešení, nebylo by stavební umění na takové úrovni, což také několikrát zaznělo během slavnostního večera.
Mimořádné stavby a osobnosti
Cena Inženýrské komory 2024
Silniční galerie – Velký městský okruh Brno, úsek Žabovřeská, II. etapa
Železniční most Červená nad Vltavou
Rekonstrukce Zámku Týnec
Rekonstrukce budovy Pařížská 25 v Praze
Zvláštní cena za realizaci stavby
Rekonstrukce Slunečních lázní v Luhačovicích
Čestné uznání
Dům přírody Brd
Revitalizace hutě Barbora v Jincích
Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC08 v k. ú. Těchobuz
Most ev. č. 37937‑3 v Blansku
Jižní tangenta České Budějovice
Cyklostezka a lávka přes Bečvu
Cena veřejnosti
Viničné terasy v Plzni
Osobnosti ČKAIT
Ing. František Hladík
prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
Ing. Jan Vítek, DrSc.
To, jak kvalitní, důmyslné a progresivní české stavebnictví je, souvisí především se schopnostmi autorizovaných osob. „Zajímavé, ale zároveň i logické u většiny přihlášených staveb je, že ruku v ruce s relativně krátkým povolovacím řízením jde kvalitní projektová příprava. Jde o jasný signál pro stavebníky: kvalita při přípravě stavby většinou přináší i rychlejší povolení a to s sebou přináší i rychlejší využití investice, ve finále tedy finanční profit,“ shrnul společný rys soutěžních návrhů Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT. Podle něj rychlost staveb, včetně jejich povolovacího procesu, záleží právě na kvalitní přípravě. Bohužel, stále vysoké procento soutěží ve veřejném sektoru sleduje jediné kritérium – nejnižší nabídkovou cenu.
Celkem do letošního ročníku Ceny Inženýrské komory stavební inženýři a další autorizované osoby přihlásili 66 návrhů – realizace i záměry ve fázi projektu, které vznikaly v letech 2022 až 2024. Pětičlennou porotu tvořili Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. (předsedkyně), Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Radek Lukeš, Ing. Čestmír Novotný a Ing. Pavel Pejchal, CSc. „Posuzovali jsme komplexnost a účelnost inženýrského návrhu, hledisko trvalé udržitelnosti stavění s důrazem na kvalitu stavebních a řemeslných prací, vhodnost použitých stavebních materiálů a nových technologií a další kritéria,“ dodává Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., předsedkyně poroty, členka představenstva ČKAIT a autorizovaný inženýr v oborech pozemní stavby a městské inženýrství. Porota vybrala jedenáct nejlepších staveb 21. ročníku Ceny inženýrských staveb. Čtyři získaly hlavní cenu, doplnila je jedna Zvláštní cena za realizaci stavby a šest čestných uznání. Na základě internetového hlasování byla udělena jedna Cena veřejnosti. Všechny stavby byly představeny ve zdařile rekonstruovaném Fantově sále.
