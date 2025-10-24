Spor mezi čínskou a nizozemskou vládou ohledně výrobce čipů Nexperia by mohl mít negativní dopady rovněž na japonské automobilky. Společnost Nexperia podle Japonské asociace výrobců automobilů (JAMA) svým odběratelům z japonského automobilového průmyslu sdělila, že jim za současné situace nemůže zaručit dodávky svých čipů. Uvedla to agentura Bloomberg.
Nizozemská vláda nedávno převzala nad společností Nexperia kontrolu kvůli obavám, že podnik předá klíčové technologie čínské mateřské firmě Wingtech. Čínská vláda na tento krok zareagovala zákazem vývozu hotových výrobků čínské divize společnosti Nexperia.
Automobilky v Evropě a Spojených státech už minulý týden kvůli problémům kolem firmy Nexperia vyjádřily obavy z možných výpadků ve výrobě. Německý automobilový koncern Volkswagen například nevyloučil, že bude muset kvůli těmto problémům výrobu krátkodobě omezit.
V rozhovoru s listem Handelsblatt ale ve čtvrtek řekl člen vedení koncernu VW Christian Vollmer, že Volkswagen našel alternativního dodavatele čipů, který by mohl vykrýt jejich nedostatek způsobený spory kolem společnosti Nexperia. Podle zdrojů agentury Reuters bude hlavní továrna ve Wolfsburgu příští týden fungovat podle plánu.
Asociace JAMA ve čtvrtek uvedla, že její členové po obdržení zprávy od firmy Nexperia pracují na minimalizaci možných dopadů na výrobu. Vyjádřila rovněž naději, že Nizozemsko a Čína „přijdou s rychlým a praktickým řešením“ situace.
Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič v úterý uvedl, že s nizozemskými a čínskými úřady o situaci kolem výrobce čipů Nexperia jedná.
Dodal, že se snaží nalézt řešení, které by zajistilo dodávky čipů firmy Nexperia pro automobilový průmysl.
„Toto odvětví se musí dál přizpůsobovat skutečnosti, že krize v dodavatelském řetězci mohou být globální a mohou mít čím dál více geopolitickou povahu,“ uvedl podle agentury Bloomberg analytik Klaus Schmitz z poradenské společnosti Arthur D. Little.
Společnost Nexperia byla v minulosti součástí nizozemské skupiny Philips. Čínská firma Wingtech ji koupila v roce 2018 zhruba za 3,63 miliardy dolarů (podle současného kurzu přibližně 76 miliard korun).
