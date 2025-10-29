Trhy se radují, propad argentinského pesa se přinejmenším zastavil a ceny akcií rostou. Vítězství libertariánské strany prezidenta Javiera Mileie, La Libertad Avanza, v říjnových volbách do Kongresu světové trhy potěšilo. Investoři dostali potvrzení, že země bude i nadále konsolidovat rozpočet, osekávat veřejný sektor, rušit dotace a reformovat ekonomiku, trh práce, daňový a sociální systém.
Nutno dodat, že vítězství Mileiovi nepřineslo jen pobíhání s motorovou pilou a ekonomický program, který by kvůli svým drastickým dopadům na chudší vrstvy neměl šanci na realizaci v žádné z vyspělých zemí. Tím hlavním je podpora amerického prezidenta Donalda Trumpa a peníze amerických daňových poplatníků. Nejdřív to bylo 20 miliard dolarů, které pomohly stabilizovat argentinskou měnu peso, teď se mluví o 40 miliardách, které by měly proudit přímo do ekonomiky.
Co se dočtete dál
- Co pomohlo straně Javiera Mileie k vítězství?
- Jaké změny v politice lze očekávat?
- Jaká byla role USA?
