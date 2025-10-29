Trhy se radují, propad argentinského pesa se přinejmenším zastavil a ceny akcií rostou. Vítězství libertariánské strany prezidenta Javiera Mileie, La Libertad Avanza, v říjnových volbách do Kongresu světové trhy potěšilo. Investoři dostali potvrzení, že země bude i nadále konsolidovat rozpočet, osekávat veřejný sektor, rušit dotace a reformovat ekonomiku, trh práce, daňový a sociální systém.

Nutno dodat, že vítězství Mileiovi nepřineslo jen pobíhání s motorovou pilou a ekonomický program, který by kvůli svým drastickým dopadům na chudší vrstvy neměl šanci na realizaci v žádné z vyspělých zemí. Tím hlavním je podpora amerického prezidenta Donalda Trumpa a peníze amerických daňových poplatníků. Nejdřív to bylo 20 miliard dolarů, které pomohly stabilizovat argentinskou měnu peso, teď se mluví o 40 miliardách, které by měly proudit přímo do ekonomiky.

Zbývá vám ještě 60 % článku

Co se dočtete dál

  • Co pomohlo straně Javiera Mileie k vítězství?
  • Jaké změny v politice lze očekávat?
  • Jaká byla role USA?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.