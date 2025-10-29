Ceny elektřiny pro domácnosti zůstaly v České republice v prvním pololetí podle standardu kupní síly (PPS) nejvyšší z celé Evropské unie. Oznámil to ve středu unijní statistický úřad Eurostat. PPS je uměle vytvořená měna, která zohledňuje rozdíly v kupní síle v jednotlivých zemích.
Ceny elektřiny v Česku v pololetí podle Eurostatu činily 39,16 PPS za 100 kilowatthodin. Následovaly Polsko s 34,96 PPS a Itálie s 34,40 PPS. Nejnižší cena byla naopak na Maltě, a to 13,68 PPS. V Maďarsku pak elektřina domácnosti stála 15,01 PPS a ve Finsku 18,70 PPS. Eurostat v samostatné zprávě informoval také o cenách zemního plynu pro domácnosti. Ty byly v prvním pololetí podle standardu kupní síly nejvyšší ve Švédsku, kde činily 17,55 PPS za 100 kilowatthodin. Nejnižší úrovně naopak dosahovaly v Maďarsku, a to 4,43 PPS. V Česku činily 11,91 PPS.
Při vyjádření v eurech se průměrné ceny elektřiny pro domácnosti v celé EU v letošním prvním pololetí oproti druhé polovině loňského roku snížily o 0,5 procenta na 28,72 eura (zhruba 700 korun) za 100 kilowatthodin. Ceny plynu pro domácnosti se propadly o 8,1 procenta na 11,43 eura (zhruba 280 korun) za 100 kilowatthodin, píše Eurostat.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist