Nedlouho poté, co statistický úřad EU Eurostat oznámil, že ceny elektřiny pro domácnosti zůstaly v České republice v prvním pololetí v přepočtu na kupní sílu opět nejvyšší z celé unie, objevilo se i vysvětlení. Kromě „nedůležitých věcí“, jako jsou daně, administrativní poplatky a náklady na regulaci, leží podle mínění expertů vina na samotných domácnostech.
Za prvé, každá má jinou spotřebu (a dělá ve statistikách nepořádek). Za druhé mají uzavřené nevýhodné smlouvy s dodavateli, nesledují ceny a nefixují. A lidé také mají malé platy a mzdy, a proto je to s tím přepočtem na kupní sílu tak špatné.
Co se dočtete dál
- Ve kterých žebříčcích exceluje Česká republika?
- Co je podle expertů příčinou?
- Jak to je v okolních zemích?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.