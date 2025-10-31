Náklady více než dvě miliardy eur na dvoutýdenní projekt, 11 hlavních sponzorů s tržní kapitalizací přes 2,5 bilionu dolarů a růst cen v rekreačních resortech už nyní o 15 procent. I takový může být pohled na Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milano a Cortina. Nepůjde jen o svátek světového sportu. Bude to příležitost pro globální byznys i pro turistických ruch nebo stavebnictví v severní Itálii.
Zajímavé je, že ačkoli se v olympiádě obvykle točí velké peníze, existuje poměrně značná disproporce mezi letními a zimními hrami. Už v počtu účastníků. Zatímco posledních letních her v Paříži se zúčastnilo 10 714 sportovců ze 204 zemí, na zimní hry do Pekingu v roce 2022 zavítalo jen 2871 sportovců z 91 zemí. Dalo by se tedy říci, že zásah zimní olympiády je zhruba poloviční co do počtu zemí a třetinový co do počtu účastníků, než tomu je u olympiády letní. A podobné poměry platí i ve financích.
Co se dočtete dál
- Jaké výnosy očekávají hlavní sponzoři olympijských her.
- Jak dlouhodobý bude ekonomický přínos pro region Lombardie a severní Itálii.
- Jak se promění ceny ubytování a služeb během a po hrách.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.