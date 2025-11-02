Když člověk zběžně čte programové prohlášení vlády Andreje Babiše, má pocit, že se mu dostal do ruky návod na výrobu zemského ráje do čtyř let. Při pozornějším čtení ale narazí na řadu věcných rozporů. A když se do textu zahloubá opravdu pozorně, zjistí, že jde o v jádru manipulativní dokument, který se snaží v množství líbivých vět schovat podstatné problémy Česka, s jasným záměrem, nemuset je řešit.
Pozoruhodný je už úvod programového prohlášení nastupující vlády. Autoři si dali záležet na tom, aby vyvolali dojem, že Andrej Babiš a spol. přebírají zemi v rozvratu, málem po nějakém válečném konfliktu. „Česká republika stojí na prahu období, kdy je nutné obnovit důvěru občanů ve stát, jeho instituce i schopnost zajistit spravedlivé, bezpečné a prosperující prostředí pro všechny,“ píše se v něm.
Jenže když se podíváme na ulice českých měst a obcí, žádný rozvrat a všeprostupující nedůvěru nespatříme. Je sice pravda, že odcházející vláda byla hrubě nepopulární, ale stát jako takový se nehroutí ani objektivně, ani v očích lidí. Důvěra v instituce jako prezident, soudy, armáda, centrální banka, policie, obecní zastupitelstva je stabilní. Česko ekonomicky roste rychleji než průměr EU, inflace se stabilizovala, lidé začínají utrácet, což není známka nedůvěry, naopak optimismu. Snaha přesto vyvolat pocit, že Česko je nějakou softverzí Pásma Gazy je faul, provedený s jasným cílem vykreslit nastupující vládu jako zachránce, přihrát jí sympatie a dopředu omluvit všechna selhání.
A že jich nutně bude, protože text programového prohlášení je plný absolutních protimluvů.
Co se dočtete dál
- Jaké největší protimluvy programové prohlášení obsahuje.
- Proč jeho autoři patří do makroekonomického blázince.
- Jaké zásadní problémy prohlášení naprosto pomíjí a co to může způsobit.
