Česko má nového premiéra a ambice mu věru nechybí. „Budu se snažit udělat z České republiky nejlepší místo pro život na celé planetě,“ prohlásil při jmenování na Pražském hradě Andrej Babiš. A jeho straníci ozdobili nástup k moci až budovatelskou poetikou: „Konečně máme možnost pozvednout naši zemi z šedivé beznaděje k dobrému životu!“ zvolal například Radek Vondráček.
Co ale můžeme od nastupující vlády hnutí ANO, SPD a Motoristů čekat realisticky? A z čeho mohou třebas i její odpůrci čerpat naději?
Co se dočtete dál
- Jak je to s možností udělat Česko „nejlepším místem na planetě“.
- Co lze od vlády Andreje Babiše očekávat realisticky.
- V jakém stavu může být Česko za čtyři roky.
