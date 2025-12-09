Česko má nového premiéra a ambice mu věru nechybí. „Budu se snažit udělat z České republiky nejlepší místo pro život na celé planetě,“ prohlásil při jmenování na Pražském hradě Andrej Babiš. A jeho straníci ozdobili nástup k moci až budovatelskou poetikou: „Konečně máme možnost pozvednout naši zemi z šedivé beznaděje k dobrému životu!“ zvolal například Radek Vondráček.

Co ale můžeme od nastupující vlády hnutí ANO, SPD a Motoristů čekat realisticky? A z čeho mohou třebas i její odpůrci čerpat naději?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak je to s možností udělat Česko „nejlepším místem na planetě“.
  • Co lze od vlády Andreje Babiše očekávat realisticky.
  • V jakém stavu může být Česko za čtyři roky.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.