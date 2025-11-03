Česká republika má nejhustší železniční síť ze všech zemí Evropské unie. Jde však o dědictví minulosti a většina kolejí se hodí spíš k romantickému víkendovému cestování než k rychlému spojení mezi důležitými sídly. Pouze třetina tratí je elektrifikovaných a něco přes pětinu dvojkolejných. Právě na těchto hlavních spojnicích přitom provoz stále houstne a jakákoliv mimořádná událost je zcela ochromí. Programové prohlášení vznikající vlády přitom naznačuje, že ani v dalších letech se situace příliš nezlepší.

Každý, kdo cestoval od nedělního večera (komplikace přetrvávají i během pondělka) mezi Ostravou a Přerovem vlakem, si cestu protáhl o několik hodin.

Co se dočtete dál

  • Jak jsou omezeny hlavní koridory?
  • Jaký je časový harmonogram výstavby vysokorychlostních tratí?
  • Jak programové prohlášení příští vlády mění priority financování dopravní infrastruktury?
