Švédsko, kde životní úroveň patří k nejvyšším v Evropě, už řadu let sužují kriminální gangy mladých lidí. Jejich pouliční přestřelky ve městech kvůli „sférám vlivu“ v drogovém byznysu, při kterých umírají lidé, ale i loupežná přepadení se zbraní v ruce jsou skoro na denním pořádku. Vláda ve Stockholmu rozhodla, že v boji proti tomuto brutálnímu násilí přitvrdí, neboť pachateli závažných trestných činů, včetně vražd, se stále častěji stávají školáci.

