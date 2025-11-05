Zastupitelé Hradce Králové v úterý schválili prodej 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. Jejími spolumajiteli jsou bývalý reprezentant Pavel Nedvěd a podnikatelé Ivo Ulich, Ondřej Tomek, Pavel Rejchrt a Radek Šenk. Klub by investoři měli převzít do konce roku. Společnost Fotbal HK 1905 byla jediným zájemcem. Výsledek hlasování přivítaly desítky fotbalových fanoušků, kteří jednání zastupitelů provázeli skandováním na podporu prodeje.
Pro prodej klubu hlasovalo 24 z 33 přítomných zastupitelů, žádný nebyl proti, pět se zdrželo a čtyři nehlasovali. Čtyři zastupitelé z celkových 37 nebyli přítomni.
Strategický partner by měl podle radnice přinést rozvoj hradeckého fotbalu, který by samo město zajistit nedokázalo. Městu by měly klesnout platby do klubu. Cílem klubu pod investorem by mělo být umístění v první lize do šestého místa a účast v evropských pohárech.
Firma Fotbal HK 1905 za 89 procent akcií zaplatí 50,172 milionu korun. Suma zahrnuje i 10,172 milionu, které má klub na účtu nerozděleného zisku. Zastupitelé schválili i akcionářskou smlouvu a další transakční dokumentaci zakotvující systém, jak se nový většinový majitel a město budou podílet na budoucím chodu a financování klubu.
Prodej nepodpořilo hradecké opoziční hnutí ANO. Vztah města a investora označilo za nevyvážený. „Nedá se to nazvat prodejem klubu, ale darováním klubu,“ uvedl poslanec a místopředseda zastupitelů ANO Denis Doksanský. Zastupitelé ANO nicméně uvedli, že věří v úspěch pod novým majitelem.
Hradec Králové se podle primátorky Pavlíny Springerové (Hradecký demokratický klub) zbaví většiny provozních nákladů na klub a sportoviště. V následujících pěti letech by tak mohlo město podle odhadu ušetřit až 229 milionů korun.
Město od klubu získá příjem z pachtovného za pronajatá sportoviště, které bude postupně růst až na 17,5 milionu korun ročně. Dotace města na mládež, ženský fotbal a infrastrukturu by v prvních čtyřech sezonách měla činit 58,5 milionu korun ročně, pak by se měla snížit na 48 milionů. Pro letošní sezonu má klub od města dotaci 69 milionů korun. „Čisté zatížení městského rozpočtu by mělo být v sezoně 2030/31 zhruba mezi 28 a 32,5 miliony korun,“ uvedla primátorka. Investor by měl zajistit udržení příjmu klubu nejméně na 180 milionech korun ročně. Pokud by příjmy byly nižší, bude je investor muset dorovnat.
